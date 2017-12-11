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11 Грудень 2017, Київ 23:50
Новини | Міжнародні

ЄС веде переговори про членство Сербії і Чорногорії

Європейський союз 11 грудня відкрив нові пункти у переговорах про вступ з Чорногорією і Сербією, в результаті чого ці дві країни дещо наблизились до вступу до блоку.

Євросоюз відкрив для Чорногорії два нових пункти щодо свободи пересування робочої сили і товарів.

ЄС також відкрив для Сербії два пункти з питань законодавства про компанії та зовнішніх зв’язків, що дозволило збільшити загальну кількість відкритих для країни пунктів, – з двома закритими – з січня 2014 року.

Сербія і Чорногорія є найбільш близькими до вступу в Євросоюз західно-балканськими країнами. Переговори про вступ, які тривають роки, передбачають 35 пунктів вимог ЄС, вони стосуються економіки, енергетики, верховенства права і прав людини.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що протягом 2019 року не заплановане розширення ЄС, але після цього, розширення на Балкани має вирішальне значення для підтримки «стабільності».

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