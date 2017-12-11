Луценко: прокуратура буде оскаржувати рішення суду щодо екс-ректора Мельника

Покуратура буде подавати апеляцію на рішення суду, який виправдав колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, обвинувачуваного в розкраданні державного майна. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми Свобода Слова на телеканалі ICTV.

«Я не згоден зі справою ректора Мельника. Ми виграли у Вищому господарському суді і повернули все це майно, яке було визнано судом незаконно приватизовано, …але тим не менше суд його звільнив. Ми підемо в апеляцію, і я впевнений, що у нас є аргументи, щоб апеляційний суд все-таки визначив йому покарання, – сказав він.

Бородянський районний суд Київської області 5 грудня визнав Мельника невинним у пред’явленому обвинуваченні за статтею 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу й виправдав у зв’язку з недоведеністю складу злочину в його діянні.

Прокуратура обвинувачувала Мельника в тому, що у 2006-2007 роках він незаконно прийняв рішення про відчуження майна університету Податкової служби, зокрема приміщень магазину і кафетерію в місті Ірпені, реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Сосновий бір» у Ворзелі і комплексу будинків у Криму. За версією слідства, майно було відчужене на користь компанії, засновниками якої є його дружина і син.

Крім того, Петра Мельника звинувачували у хабарництві. Його затримували у липні 2013 року під час отримання хабаря в сумі 120 тисяч гривень, тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Згодом стало відомо, що Мельник утік, знявши електронний браслет. Він переховувався в США.

1 квітня 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС затримали екс-ректора в аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів авіарейсом із Лондона. Згодом його відпустили, оскільки Мельник вніс заставу. У липні 2015 року Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок щодо Мельника.