Вакарчук у президенти не піде: кому відійдуть відсотки? – ранковий ефір Радіо Свобода

Напруження між Польщею та Україною. Що змінить візит президента Дуди?; Закон від Ляшка – двигун для економіки чи торпедування Prozorro?; Вакарчук у президенти не піде: кому відійдуть відсотки?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: політичні експерти Ігор Тишкевич, Євген Магда та Тарас Чорновіл; народний депутат (фракція Радикальної партії) Віктор Галасюк і економіст Олег Пендзин; громадський діяч Олесь Доній та політичний експерт Олександр Солонтай.