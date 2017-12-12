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12 Грудень 2017, Київ 07:22
Новини | Події

Вакарчук у президенти не піде: кому відійдуть відсотки? – ранковий ефір Радіо Свобода

Музикант Святослав Вакарчук

Напруження між Польщею та Україною. Що змінить візит президента Дуди?; Закон від Ляшка – двигун для економіки чи торпедування Prozorro?; Вакарчук у президенти не піде: кому відійдуть відсотки?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: політичні експерти Ігор Тишкевич, Євген Магда та Тарас Чорновіл; народний депутат (фракція Радикальної партії) Віктор Галасюк і економіст Олег Пендзин; громадський діяч Олесь Доній та політичний експерт Олександр Солонтай.

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