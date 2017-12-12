Майже 30 населених пунктів знеструмлені негодою в Україні – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через дощ, мокрий сніг та поривчастий вітер минулої ночі майже 30 населених пунктів залишились без електрики.

«12 грудня залишаються знеструмленими 29 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 6 населених пунктів, Черкаська – 19, Луганська – 4», – йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні спостерігається потепління. Скрізь буде без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вдень 4-9 тепла, у південній та західній частині місцями 10-14 з плюсом.

Сьогодні у Києві без істотних опадів. Температура 6-8 тепла.