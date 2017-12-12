ФСБ Росії заявила про запобігання терактам на Новий рік і під час президентської кампанії

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла терактам, які планували здійснити під час новорічних свят і в період президентської кампанії у березні 2018 року.

«Напередодні в Московському регіоні в результаті спецоперації ФСБ припинено діяльність групи вихідців з Центральної Азії, які планували вчинення терористичних актів, в тому числі з участю смертників», – заявив 12 грудня директор ФСБ і голова Національного антитерористичного комітету Олександр Бортников.

Він заявив, що група підозрюваних була заарештована 11 грудня, скільки саме людей взяли під варту Бортников не вказав.

Повідомляється, що силовики вилучили саморобні вибухові пристрої, вогнепальну зброю і боєприпаси, а також ліквідували «лабораторію, яка використовується для створення інструментів для здійснення терористичних актів».

Президент Росії Володимир Путін минулого тижня оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на новий шестирічний термін на виборах 18 березня. Планується, що кампанія розпочнеться за кілька днів.