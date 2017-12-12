Спортивний арбітраж: троє дискваліфікованих з Олімпіади спортсменок з Росії подали апеляцію

Спортивний арбітражний суд 11 грудня повідомив, що дискваліфіковані пожиттєво з Олімпіади через вживання допінгу на зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі троє спортсменок подали апеляцію на відповідне рішення суду. Йдеться про біатлоністку Ольгу Зайцеву, лижниць Юлію Чекалєву та Анастасію Доценко.

Повідомляється, що розпочалася арбітражна процедура щодо кожної зі спортсменок. Вони попросили суд винести свої рішення у справах до початку Олімпійських зимових ігор 2018 року 9 лютого в Південній Кореї.

22 російські спортсмени раніше подали до Спортивного арбітражного суду апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати їх за порушення антитопінгових правил під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі. В цьому числі – дворазовий олімпійський чемпіон бобслею Олександр Зубков, російський скелетоніст Олександр Третьяков і лижник Олександр Легков.

5 грудня виконком МОК відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року. МОК на підставі двох розслідувань визнав доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті. Російські спортсмени, які довели, що не застосовували допінг, зможуть змагатися під нейтральним прапором.

11 грудня російські спортсмени в заяві комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії заявили, що готові взяти участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року під нейтральним прапором.