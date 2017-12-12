У Казахстані гірники не виходять із шахт, вимагаючи підвищення зарплати

Десятки шахтарів у Карагандинській області Казахстану відмовляються підніматися на поверхню, вимагаючи підвищення зарплат.

Влада регіону 12 грудня повідомила, що близько 200 гірників провели дві ночі під землею у чотирьох вугільних копальнях у місті Шахтинську.

Точне число тих, хто страйкує, невідоме.

В офісі регіонального губернатора повідомили, що декілька представників шахтарів і їхніх профспілок ведуть переговори з місцевою владою і власником шахт, компанією ArcelorMittal Temirtau.

У компанії повідомили Радіо Свобода, що головною вимогою гірників є підвищення їхніх зарплат удвічі. В ArcelorMittal Temirtau заявили, що підготували проекти нових угод з працівниками для виконання їхніх вимог.

У вересні в компанії заявляли, що ведуть переговори щодо нового колективного договору з металургійними і шахтарськими профспілками і планують підписати його до кінця року.

Шахтарі також вимагають повністю оплачуваної відпустки на випадок хвороби і можливості вийти на пенсію в 50 років. Серед інших вимог – поліпшення ситуації з безпекою і нове або оновлене обладнання на шахтах.

ArcelorMittal Temirtau експлуатує вісім вугільних шахт у багатому на ресурси Казахстані й у 2016 році виробило близько чотирьох мільйонів тонн сталі.

Минулого місяця гірники з мідних шахт поблизу міста Жезказган у тому ж регіоні також відмовилися вийти з копальні, вимагаючи збільшення заробітної плати і кращих умов праці. Вони вийшли на поверхню після того, як їхній роботодавець, компанія KazakhMys, погодився виконати деякі їхні вимоги.