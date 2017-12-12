Казахстан: число гірників, які оголосили страйк, зросло до 684

У Казахстані число гірників, які оголосили страйк з вимогою підвищення зарплат і поліпшення умов праці, зросло до 684.

Як повідомила міністр праці і соціального захисту Казахстану Тамара Дуйсенова, у Карагандинській області країни на поверхню відмовилися виходити гірники з восьми шахт підприємства «АрселорМіттал Теміртау».

Раніше компанія і місцева влада заявляли, що страйкують 200 людей із чотирьох шахт у місті Шахтинську.

В офісі регіонального губернатора повідомили, що декілька представників шахтарів і їхніх профспілок ведуть переговори з місцевою владою і власником шахт.

У компанії «АрселорМіттал Теміртау» Радіо Свобода повідомили, що головною вимогою гірників є підвищення їхніх зарплат удвічі. Крім того, в компанії заявили, що підготували проекти нових угод з працівниками для виконання їхніх вимог.

У вересні в компанії заявляли, що ведуть переговори щодо нового колективного договору з металургійними і шахтарськими профспілками і планує підписати його до кінця року.

Шахтарі також вимагають повністю оплачували відпустку на випадок хвороби і можливості вийти на пенсію в 50 років. Серед інших вимог – поліпшення ситуації з безпекою і нове або оновлене обладнання на шахтах.

«АрселорМіттал Теміртау» експлуатує вісім вугільних шахт у багатому на ресурси Казахстані й у 2016 році виробило близько чотирьох мільйонів тонн сталі.

Минулого місяця гірники з мідних шахт поблизу міста Жезказган у тому ж регіоні також відмовилися вийти з копальні, вимагаючи збільшення заробітної плати і кращих умов праці. Вони вийшли на поверхню після того, як їхній роботодавець, компанія KazakhMys, погодився виконати деякі їхні вимоги.