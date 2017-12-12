ООН: посилення позицій української мови не повинне здійснюватися за рахунок мови нацменшин

Посилення позицій української мови не повинне здійснюватися за рахунок мови національних меншин, йдеться в доповіді моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні. Таким чином в ООН прокоментували новий український закон про освіту.

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини застерігає, що посилення позицій української мови не повинно здійснюватися за рахунок мов національних меншин, і закликає уряд забезпечити дотримання прав національних меншин без дискримінації щодо різних груп меншин», – йдеться в доповіді моніторингової місії ООН.

В управлінні Верховного комісара заявили, що занепокоєні можливістю підвищення напруженості в українському суспільстві в зв’язку з новим законом.

«Уряду України пропонується забезпечити гнучкість при розробці й реалізації політики щодо мови і освіти, а будь-які зміни вносити поступово, повністю дотримуючись своїх міжнародних і регіональних зобов'язань», – додали в ООН.

Український закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеційської комісії.

8 грудня Рада Європи повідомила, що її Венеційська комісія схвалила рішення щодо українського закону «Про освіту» стосовно викладання державною мовою: комісія вважає законною і похвальною метою сприяти зміцненню державної мови, але також вважає, що критика норм щодо навчання мовами нацменшин виглядає обґрунтованою з різних причин.

Зокрема, як зауважили в комісії, стаття 7 цього закону, «як видається, не забезпечує необхідних рекомендацій щодо застосування міжнародних та конституційних зобов’язань країни, точний обсяг гарантій освіти мовами меншин, в основному, обмежений початковою освітою, не є зрозумілим».