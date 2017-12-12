Поліція Австрії: причиною вибуху на газопроводі став технічний збій

Поліція Австрії повідомляє, що причиною вибуху і пожежі на найбільшій газорозподільній станції Австрії в районі міста Баумґартен став технічний збій.

У поліції додали, що ситуація на об’єкті, який є основним центром транзиту природного газу в Європі, контрольована.

Вибух стався 12 грудня вранці, загинула одна людина, ще щонайменше 18 – постраждали. Всього на станції працювали 50 людей.

Станція в Баумґартені розташована в Нижній Австрії на кордоні зі Словаччиною. Це один з найважливіших газорозподільних центрів у Центральній Європі, через який газ йде в північну Італію і на південь Німеччини. У 2015 році через станцію пройшло 40 мільярдів кубометрів газу.

Саме через Баумґартен в Європу йде газ з Росії (через Україну і Словаччину).

Агенція Bloomberg повідомила, що поставки газу з Австрії вже перервані в Італію, Угорщину і Словенію. Поставки газу до Німеччини поки що тривають.

У російському «Газпромі» заявили, що перерозподіляють газові потоки і роблять все, щоб поставки клієнтам йшли без перебоїв. Однак транзит газу зі Словаччини до Австрії зараз повністю перекритий.