Посольство: Німеччина вирішила надати 14,3 мільйона євро для забезпечення питною водою людей на Донбасі

У посольстві Німеччини заявляють, що німецька сторона вирішила надати додатково 14,3 мільйона євро для забезпечення людям, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі, доступу до питної води.

Як повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні, ці кошти надають Дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ.

«З початку конфлікту Німеччина є для України найбільшим донором як у галузі гуманітарної допомоги, так і у співпраці заради розвитку. З виділенням додаткових 14,3 мільйона євро може бути забезпечений доступ до води для 2,5 мільйона людей у Східній Україні у 2018 і 2019 роках. Ми переконані, що цей захід значно покращить драматичне становище по обидва боки лінії розмежування», – сказав заступник посла Німеччини Вольфґанґ Біндзайль.

У серпні у посольстві повідомляли, що Німеччина вирішила виділити 1,5 мільйона євро на проект із невідкладної допомоги Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а протягом 2017 року Німеччина надала Україні понад 26 мільйонів євро у сфері гуманітарної допомоги.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад від початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей, 24 778 отримали поранення.