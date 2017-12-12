До САП надіслали «суттєві зауваження» до підготовленої підозри Довгому – ГПУ

У Генеральній прокуратурі заявляють, що до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надіслали «суттєві зауваження» до підготовленої підозри народному депутату України Олесю Довгому.

«У листі зазначалось щодо необхідності усунення низки неточностей та помилок в тексті підозри, а сама підозра має бути доопрацьована. Вказані зауваження стосувалися передусім необхідності приведення підозри до вимог кримінального процесуального законодавства», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У Генпрокуратурі зазначають, що жодних питань про наявність чи відсутність в діях Довгого складу злочину у листі до САП не зазначалося.

Наразі до ГПУ доопрацьований тест підозри Довгому не надходив, додають у прокуратурі.

У САП наразі це повідомлення не коментували.

Напередодні видання «Українська правда» з посиланням на своїй джерела в прокуратурі повідомило, що ГПУ змінила свою позицію у справі щодо Довгого і тепер не бачить складу злочину в його діях.

У Генпрокуратурі повідомляли про підготовку нової підозри Довогому.

Верховна Рада України 11 липня вже давала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

Подання на засіданні парламенту представляв генпрокурор Юрій Луценко. Олесь Довгий під час виступу у Верховній Раді назвав звинувачення на свою адресу неправдивими, і закликав депутатів підтримати «нікчемне подання» ГПУ. За кілька днів до голосування 11 липня регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури щодо Довгого.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007–2009 роках.