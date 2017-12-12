В Узбекистані на 6 годин затримували кореспондента телеканалу «Настоящее время»

Незалежного журналіста Сіда Янишева, який співпрацював з телеканалом «Настоящее время», затримали у столиці Узбекистану Ташкенті представники місцевої міліції. Його майже шість годин протримали у відділенні міліції і видалили всі фото і відеоматеріали, які він зробив. Після цього журналіста відпустили на свободу.

За даними видання «Фергана», Янишева затримали за спілкування з жителями житлового кварталу в районі, який йде під знесення для будівництва офісного комплексу «Ташкент-Сіті». Жителям Узбекистанської вулиці влада, зокрема, погрожували примусовим виселенням у десятиденний термін, якщо вони не залишать свої будинки добровільно.

Янишев розповів «НВ», що брав інтерв’ю у місцевих жителів і записав їхні розповіді на диктофон, а також зробив кілька фотографій. Однак до нього підійшли двоє міліціонерів і заявили, що він не має права цього робити, бо в Узбекистані немає поняття «незалежний журналіст», і для ведення журналістської діяльності потрібна акредитація від будь-якого ЗМІ.

«Я просто виконував своє завдання як журналіст і не робив нічого протизаконного», – сказав Янишев.

Сід Янишев зробив для «НВ» (проекту Радіо Свобода) кілька сюжетів, які показують реальне життя в Узбекистані, наприклад про те, як купити долари.

При цьому йому вдавалося робити фото і відео з вулиць Ташкента, що міліція зазвичай забороняє не тільки неакредитованим журналістам, а й простим туристам.