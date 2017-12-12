НАБУ: затримали чотирьох людей у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання чотирьох людей, які, ймовірно, причетні до розкрадання коштів 259,2 мільйона гривень Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України і Державної інвесткомпанії.

Як повідомляє прес-служба бюро, серед затриманих – екс-заступник голови Держінвестпроекту, який також був радником директора Держінвесткомпанії, колишній працівник Держінвестпроекту, колишній директор Держінвесткомпанії, а також директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.

За версією слідства, затримані, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між Держінвест компанією, ТОВ «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022».

У НАБУ вважають, що ці компанії, які «від початку не мали можливості для реалізації проектів», перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам Держінвестпроекту.

Це розслідування детективи проводять від липня 2016 року, після того, як Головне слідче управління МВС передало справу до бюро.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Держінвестпроект, поклавши його функції на міністерство економічного розвитку і торгівлі.