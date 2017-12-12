Трамп відповів на звинувачення у домаганнях: «це фейк»

Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення у сексуальних домаганнях, назвавши відповідні повідомлення «фейком».

«Незважаючи на тисячі змарнованих годин і мільйони даремно витрачених доларів, демократам не вдалося довести змову з Росією. Тому тепер вони вирішили вдатися до безпідставних обвинувачень і сфабрикованих історій про жінок, яких я не знаю і ніколи не зустрічав. Фейк», – написав Трамп у Twitter 12 грудня.

Чотири американські сенатори раніше закликали президента Дональда Трампа піти у відставку у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. «Президент Трамп повинен піти у відставку, – заявила сенатор Кірстен Джіллібранд в інтерв’ю CNN 12 грудня. – Ці звинувачення достовірні, вони численні».

Сенатор додала, що якщо Трамп не подасть у відставку негайно, Конгрес «повинен провести відповідні розслідування його поведінки і притягти його до відповідальності».

Раніше з аналогічними закликами виступили сенатори Берні Сандерс, Джефф Мерклі і Корі Букер. Всі вони закликали президента піти у відставку – після оголошеної відставки сенатора Ела Франкена, що став об’єктом звинувачень у сексуальних домаганнях.

Три жінки, які в минулому році звинувачували Дональда Трампа у сексуальних домаганнях, 11 грудня повторили свої звинувачення. Вони заявили, що Конгрес повинен провести розслідування тверджень щодо президента – на тлі притягнення до відповідальності десятків впливових американських чоловіків через їхню поведінку з жінками.