Луценко: у рамках справи щодо будівництва Керченського мосту проводиться екологічна експертиза

Прокуратура у рамках кримінального провадження щодо будівництва Росією моста в Керченській протоці проводить екологічну експертизу. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«У разі підтвердження ймовірності екологічної катастрофи, ми плануємо звернутися до країн Чорноморського співробітництва – Болгарії, Грузії, Румунії, Турецької Республіки, з пропозицією створення в рамках Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах спільної слідчої групи для проведення досудового слідства, а потім і судового, з питання будівництва цього мосту», – заявив Луценко.

За його словами, будівництво Росією моста відкриває перспективи як заочного засудження, так і економічних санкцій проти сусідньої держави.

Про намір побудувати міст через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 го.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян стверджує, що будівництво Керченського моста потрібно терміново зупинити, а це можливо лише під тиском міжнародних партнерів України і додаткових санкцій проти Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.