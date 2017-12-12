Туск: цього тижня на саміті ЄС розглянуть питання продовження санкцій проти Росії

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміті 14-15 грудня обговорюватиметься виконання Мінських угод щодо України та питання продовження економічних санкцій проти Росії.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон повідомлять про стан виконання Мінських угод і поділяться думкою з питання продовження економічних санкцій проти Росії»,– йдеться в листі Туска, оприлюдненому на сайті Європейської ради.

У рамках саміту Європейської ради 14-15 грудня лідери ЄС також обговорять із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю між ЄС та Альянсом.

Санкції щодо Росії були введені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнали більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.