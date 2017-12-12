У Криму суд відмовив активісту Балуху, який перебуває під домашнім арештом, в медичному обстеженні

Підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд відмовив українському активісту Володимиру Балуху, який перебуває під домашнім арештом, у клопотанні на отримання лікарняного направлення для медобстеження в Сімферополі і Феодосії. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

У своєму клопотанні Балух повідомив, що в місцевій (районній – ред.) лікарні йому не можуть надати кваліфіковану допомогу.

Як повідомив кореспондент, Балух скаржиться на гайморит і біль в області паху і спини.

«Йому досі не встановлено діагноз і не проведено повне медобстеження. Як мені пояснив мій підзахисний, востаннє, коли він відвідував місцеву лікарню, йому фактично відмовили в медичній допомозі. Ми вважаємо, що потрібно взяти направлення й вирушити до іншої лікарні», – прокоментувала ситуацію адвокат Ольга Дінзе.

Наступне засідання призначене на 14 грудня. Суд планує заслухати допит свідків звинувачення. 13 грудня в Верховному суді Криму розглянуть апеляцію захисту на запобіжний захід Балуха – домашній арешт.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуха скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.