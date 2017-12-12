Amnesty International: суд в Ірані залишив в силі смертний вирок академіку, засудженому за шпигунство

Організація Amnesty International заявляє, що Верховний суд Ірану залишив в силі смертний вирок ірано-шведському академіку, засудженому за шпигунство.

Ахмадре Джалалі, дослідник Каролінського інституту в Стокгольмі, був заарештований під час візиту на конференцію в Тегерані за шпигунство і «неприязнь до бога» – злочин, за який в Ірані можуть застосувати смертну кару.

Він був арештований у квітні 2016 року, а пізніше був засуджений за шпигунство, яке він заперечує.

Магдалена Муграбі, заступник директора програм Amnesty International на Близькому Сходів і Північній Африці, заявила 12 грудня про те, що рішення суду щодо смертного вироку було «не лише шокуючим нападом на право на справедливий судовий розгляд, але й таким, що повністю ігнорує право Ахмадреза Джалалі на життя».

Муграбі закликала іранську владу негайно скасувати вирок і надати йому можливість подати скаргу.

В Amnesty International заявляють, що, як повідомили 9 грудня адвокати Джалалі, Верховний Суд підтримав смертний вирок 24 жовтня.

Лондонські правозахисники повідомляють, що у вироку зазначено – Джалалі працював із ізраїльським урядом, який допоміг йому отримати шведський дозвіл на проживання.

Джалалі має іранське громадянство, але постійно проживає в Швеції. Згідно з даними журналу Nature, він працює над покращенням заходів екстреного реагування лікарень на збройний тероризм та радіологічні, хімічні та біологічні загрози.