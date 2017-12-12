Мітчелл наголошує на важливості створення антикорупційного суду і реформі енергетичного сектору в Україні

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл наголошує на важливості створення антикорупційного суду в Україні і реформуванні енергетичного сектору.

«Антикорупційний суд, його створення, і питання реформування енергетичного сектору, зокрема газових тарифів. Обидві реформи є необхідними для надання наступного траншу МВФ», – сказав Мітчелл під час слухань у Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин.

Він зазначив, що це питання обговорювалося з представниками української влади.

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл у листопаді перебував з візитом в Україні, провів низку зустрічей з українськими високопосадовцями, зокрема президентом України Петром Порошенком.