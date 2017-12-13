Путін знову імітує. Змін на Донбасі не очікують – ранковий ефір Радіо Свобода

Чи змусить ультиматум Білого дому Кремль піти з Донбасу?; Скільки українців ще чекають справедливості від держави?; Чи зміниться мовна стаття закону «Про освіту»?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука та політтехнолог Віталій Кулик; координатор проекту Програми розвитку ООН Світлана Колишко та керівник ГО «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик; радник Міністра освіти і науки Іванна Коберник та заступник голови Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат Олексій Скрипник.