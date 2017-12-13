Бойовики на Донбасі стріляли 24 рази, втрат у ЗСУ немає – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась застосуванням бойовиками заборонених зразків озброєння, зокрема мінометів, танків і важкої артилерії.

Згідно з повідомленням, на луганському напрямку найгарячіше було в районі Врубівки, Новоолександрівки і Попасної.

«На донецькому напрямку у післяобідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 міліметри по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. У вечірній час ворожі обстріли із озброєння, яке давно мало бути відведеними від лінії зіткнення, продовжилися», – йдеться в повідомленні українських військових.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів. Луганські бойовики стверджують, що при обстрілі Первомайська поранень зазнали два мирні жителі. В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська і також поранення двох осіб.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.