У Меджлісі кримськотатарського народу застерігають ПАРЄ від повернення делегації Росії

Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до керівників і членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в якому закликав не допустити повернення до складу Асамблеї делегації Росії. Про це 12 грудня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у Facebook.

«Якщо Росія беззастережно повернеться в ПАРЄ, Асамблея і її члени будуть нести відповідальність спільно з Москвою за подальші викрадення людей, арешти, ув’язнення в тюрми і тортури в Криму, які використовуються для придушення інакомислення і свободи», – мовиться в тексті звернення до керівництва ПАРЄ.

Чубаров також повідомив, що 13 грудня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз проведе в Страсбурзі кілька зустрічей, на яких «викладе позицію Меджлісу кримськотатарського народу в питанні про відновлення/не відновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ».

У самій Асамблеї поки не коментували таке звернення від Меджлісу.

Росія після накладених на її делегацію обмежень в ПАРЄ після анексії Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь в роботі головних органів Асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі Асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески до Ради Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб виключити такі санкції в подальшому.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.