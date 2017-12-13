В Ірані знову сталися землетруси, постраждали щонайменше 18 людей

12 і 13 грудня в південно-східному регіоні Ірану Керман сталися щонайменше два сильних землетруси, через які постраждали орієнтовно 18 людей, близько двох десятків будинків були пошкоджені, повідомила місцева влада.

Перший землетрус магнітудою 5,9 стався 12 грудня приблизно за 56 кілометрів на північ від Кермана, міста з населенням понад 820 тисяч людей. Цей землетрус супроводжувався десятком менших подальших поштовхів.

У ніч на 13 грудня, сильніший землетрус магнітудою 6,0 був відчутний у тому ж регіоні, і як повідомили чиновники, люди в цьому районі живуть переважно у нестійких до таких коливань будинках. Інформації про збитки, травмах чи загиблих немає.

Державні ЗМІ повідомляли раніше, що не було загиблих і через перший землетрус, але було щонайменше 18 поранених.

Раніше 11 грудня стався землетрус на заході Ірану, але інформації про жертв не надходило. Минулого місяця через потужний землетрус на тому ж таки заході Ірану загинули щонайменше 530 людей.