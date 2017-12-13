Україна посилює перед святами охорону кордону з ЄС – Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України повідомили, що напередодні різдвяних та новорічних свят посилюють охорону на кордоні країни з Європейським союзом.

«Напередодні різдвяних та новорічних свят майже 100 офіцерів адміністрації Державної прикордонної служби України вирушили на посилення охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу в межах Волинської, Закарпатської та Чернівецької областей. Аналіз результатів оперативно-службової діяльності на кордоні з країнами ЄС свідчить про певну активізацію протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок, малої авіації тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, найбільш «загрозливими» напрямками кордону є Луцький, Чопський, Мукачівський та Чернівецький прикордонні загони.

Раніше прикордонники повідомили, що протягом літа і восени 2017 року кількість затриманих нелегальних мігрантів збільшилась на українському кордоні на 80% у порівнянні з минулим роком.

У листопаді прикордонники повідомляли про посилення охорони на українсько-словацькому кордоні.