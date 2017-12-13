США в 2018 році вперше за 7 років збільшать число військових

Сполучені Штати Америки в 2018 році вперше за сім років збільшать число військовослужбовців, заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, американські військові також отримають найбільше збільшення зарплати за останні роки. Трамп назвав це першим кроком «на шляху повного відновлення військової потужності США».

12 грудня Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Його підтримали обидві палати Конгресу США. Сума витрат на потреби американської армії складе близько 700 мільярдів доларів. З них понад 4,5 мільярда направлять європейським союзникам по НАТО.

Трамп також закликав Конгрес США «закінчити роботу» й скасувати запроваджене в 2011 році обмеження щорічних витрат федерального бюджету на Пентагон на рівні 549 мільярдів доларів.

За військовими витратами США займають перше місце в світі, за ними слідує Китай. Росія – третя за величиною оборонного бюджету.