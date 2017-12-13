Суд у Греції підтримав екстрадицію до США росіянина, підозрюваного у кіберзлочинах

Верховний суд Греції ухвалив рішення екстрадувати в США росіянина Олександра Винника, якого підозрюють у відмиванні грошей і махінаціях із криптовалютою на суму чотири мільярди доларів.

13 грудня суд відхилив апеляцію Винника, але остаточне рішення, ви відправляти його до США, чи в Росію, яка також домагається видачі підозрюваного, тепер ухвалюватиме міністр юстиції Греції.

Винника заарештували в липні в Афінах за запитом США. У жовтні суд у Салоніках ухвалив видати його Сполученим Штатам. Пізніше рада суддів також схвалила запит Генпрокуратури Росії про екстрадицію Винника.

У Росії Винника звинувачують в махінаціях на суму в близько 10 тисяч євро. Він погодився, щоб його видали Росії, де йому загрожує менше покарання.

У США росіянину загрожує до 55 років в’язниці. Захист Винника стверджує, що він технічно не міг скоїти злочини, в яких його звинувачують.