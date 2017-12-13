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13 Грудень 2017, Київ 16:34
Новини | Події

Порошенко сподівається, що питання місії ООН на Донбасі буде вирішене найближчим часом

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що питання розгортання миротворців ООН на Донбасі буде вирішене найближчим часом.

«Ми є оптимістами, вважаємо, що ситуація щодо запровадження миротворців має бути вирішено якнайближчим часом. Дуже важливо, що Україна передає естафету членства в Раді безпеки ООН нашим надійним, твердим партнерам з Польщі», – заявив він під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».

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