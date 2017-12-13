Порошенко сподівається, що питання місії ООН на Донбасі буде вирішене найближчим часом

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що питання розгортання миротворців ООН на Донбасі буде вирішене найближчим часом.

«Ми є оптимістами, вважаємо, що ситуація щодо запровадження миротворців має бути вирішено якнайближчим часом. Дуже важливо, що Україна передає естафету членства в Раді безпеки ООН нашим надійним, твердим партнерам з Польщі», – заявив він під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».