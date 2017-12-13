ГПУ про монтаж «плівок Курченко-Саакашвілі»: слідство не зверталося до КНСЕУ для проведення експертизи

У Генпрокуратурі заявляють, що слідство не зверталося до Київської незалежної судово-експертної установи (КНСЕУ) для проведення експертизи так званих «плівок Курченко-Саакашвілі».

«Російська пропаганда, як завжди, не відрізняється особливим різнобарв‘ям – знаходять «експертів» з радіо ринків та посилаються на невідомих експертів КНІСЕ…орган слідства (СБУ) та ГПУ не зверталися до КНІСЕ для проведення експертизи «плівок Курченко-Саакашвілі», – написав заступник генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Так у Генеральній прокуратурі відреагували на інформацію ЗМІ, які з посиланням на експерта, заявили про монтаж цих записів.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. За повідомленнями Генпрокуратури, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.