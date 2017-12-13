Штаб: сьогодні на Донбасі бойовики застосовували міномети і важку артилерію

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики застосовували міномети і важку артилерію.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні зафіксовані 19 обстрілів позицій сил АТО, на луганському напрямку сьогодні було найбільше обстрілів.

«Бойовики зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Попасної, Кряківки, Новоолександрівки і Луганського. На деяких ділянках лінії зіткнення ворожі обстріли тривали близько двох годин. На світанку, у районі Попасної та Луганського, противник продовжив мінометні провокації», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку сепаратисти застосовували міномети поблизу Водяного і Мар’їнки, також поблизу Павлополя і Старогнатівки обстрілювали із легкого піхотного озброєння позиції українських військових.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в 39 порушеннях режиму тиші і обстрілі 16 населених пунктів минулої доби, а в угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.