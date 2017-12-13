НБУ з 14 грудня спрощує порядок ввезення готівкової іноземної валюти в Україну

Національний банк України з 14 грудня спрощує порядок ввезення резидентами в Україну іноземної валюти у готівковій формі.

Як повідомляє прес-служба НБУ, українці зможуть ввозити понад 10 тисяч євро лише за умови її письмового декларування.

На сьогодні фізичні особи-українці можуть ввозити в Україну готівку на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті за умови письмового декларування, а також за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків, і квитанції про валютно-обмінні операції.

Водночас Національний банк уточнив, що вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі понад 10 тисяч євро в еквіваленті здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про валютно-обмінну операцію.

