НАЗК внесло припис голові Вищої ради правосуддя

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Вищої ради правосуддя Ігореві Бенедисюку і начальнику головного управління ДФС у Києві Людмилі Демченко.

Як повідомляє прес-служба агентства, приписи внесені про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

У НАЗК пояснюють, що приписи внесені щодо судді Приморського районного суду Одеси та заступника начальника Державної податкової інспекції у Подільському районі Києва через вказування недостовірних відомостей у деклараціях.

НАЗК з метою усунення порушень законодавства суб’єктами декларування і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності Національне агентство внесло приписи керівникам відповідних органів.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання.