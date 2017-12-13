Спікер Сейму Мурнієце: Латвія підтримує санкції проти Росії

Спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце заявляє про підтримку латвійською стороною санкцій проти Російської Федерації. Про це вона сказала під час зустрічі 13 грудня в Ризі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

«Ми вважаємо, що санкції не можуть бути послаблені до того, як буде досягнуто будь-який прогрес», – зазначила спікер Сейму.

За її словами, під час головування у Раді ЄС Латвія виступала за солідарну позицію європейських країн у питанні санкцій.

«Питання санкцій залишатиметься дуже важливим і надалі, у цьому сенсі також важливим залишається те, щоб Україна чітко інформувала європейських партнерів про процес реформ у власній країні», –наголосила Мурнієце.

Спікер латвійського парламенту зауважила, що питання України є важливим аспектом відносин між НАТО і Росією. Вона висловила сподівання, що українське питання буде винесено на обговорення на наступному саміті НАТО.

Під час зустрічі голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернувся до спікера Саейму Латвії Інари Мурнієце підписати спільний лист від спікерів парламентів Північної і Східної Європи до європейських партнерів із закликом зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

«Спікер латвійського парламенту повністю підтримала цю пропозицію і відзначила, що Латвія повністю підтримує позицію України і наших сусідів з приводу неприйнятності і недопустимості реалізації цього проекту, який загрожує енергетичній безпеці Європи і є одним з елементів дестабілізації Європи», – сказав Парубій у Ризі.

За словами голови латвійського Сейму Інари Мурнієце, Латвія неодноразово заявляла, що не підтримує проект Північний потік-2.

Вона додала, що цей лист буде обговорений у профільному Комітеті у закордонних справах парламенту.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій перебував 12-13 грудня у Латвії з офіційним візитом на запрошення спікера латвійського парламенту Інари Мурнієце. В рамках візиту відбулася також його зустріч з президентом Латвії Раймондом Вейонісом.