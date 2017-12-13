У М’янмі заарештували двох журналістів агентства Reuters

Уряд М’янми заявив, що поліція заарештувала двох журналістів агентства Reuters.

Журналісти готували матеріал про переслідування військовими мусульманської меншини рохінджа в штаті Ракін, в результаті чого майже 650 000 людей втекли в Бангладеш.

Міністерство інформації М’янми повідомило на своїй сторінці в Facebook, що журналістам і двом поліцейським пред’явили звинувачення відповідно до закону про державну таємницю.

«Журналісти незаконно отримали інформацію з наміром поділитися нею з іноземними ЗМІ», – йдеться в заяві.

Журналісти зникли безвісти у вівторок, 12 грудня, ввечері після того, як їх запросили зустрітися з поліцейськими. Це сталося на околиці міста Рангуна.