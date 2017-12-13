У Дніпропетровській області перевищений епідемічний рівень грипу і ГРВІ

У Дніпропетровській області перевищено епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це в середу повідомили в Центрі з контролю та моніторингу захворювань.

За даними центру, цього тижня в Дніпропетровській області зареєстровано перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%. Найчастіше хворіли діти віком до 4 років.

Як зазначили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, за тиждень на застуду та грип захворіли майже 17 тисяч жителів області. Це на 1,5 тисячі більше, ніж у попередні 7 днів.

Лідери з захворюваності – Павлоград та Вільногірськ, найменші ж показники – у Петриківському районі. Понад дві третини пацієнтів складають діти.

Минулого року в грудні на Дніпропетровщині через ГРВІ померла учениця 2-го класу. Рік тому, станом на 14 грудня 2016 року, на вимушених канікулах через грип та ГРВІ в області перебували близько 50 тисяч школярів, це приблизно шоста частина учнів. Навчання у школах чотирьох міст та двох районів Дніпропетровщини було повністю призупинене.