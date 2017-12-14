Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі – штаб АТО

У зоні бойових дій на Донбасі 13 грудня один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням штабу АТО, на відміну від попередніх кількох днів інтенсивність обстрілів дещо знизилася у вечірній час.

«На донецькому напрямку у другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки. Тут, по наших позиціях, противник неодноразово вів вогонь із 82-міліметрових мінометів, гранатометів і кулеметів. Також деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер», – повідомили на сторінці штабу у Facebook.

Повідомляється, що обстріли також тривали в районі Станиці Луганської, Луганського, Кам’янки, Пісків, шахти Бутівка та Гранітного.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів. В угрупованні «ДНР» не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.