Затриманий в окупованому Криму активіст Дегерменджі потрапив у реанімацію – адвокат

Затриманий 23 листопада в окупованому Криму активіст кримськотатарського національного руху Бекір Дегерменджі потрапив в реанімацію, повідомив на сторінці у Facebook кримський адвокат Едем Семедляєв.

«Бекір Дегерменджі потрапив в реанімацію. За словами лікарів, його стан вкрай важкий. Протягом п’яти днів ми вимагали перевести його в лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги, але нас запевняли, що вони впораються», – повідомив Семедляєв.

За його даними, хворі із СІЗО Сімферополя у більшості випадків потрапляють у реанімацію.

У Дегерменджі хронічна астма, його стан здоров’я різко погіршився в СІЗО. Активісту стало зле в залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня, йому викликали швидку.

23 листопада в анексованому Криму російські силовики затримали групу кримських татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Управління ФСБ Росії в Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками кримськотатарських активістів стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці. З місця подій її забрали медики, пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.

6 грудня Верховний суд Криму залишив у силі рішення про утримання в СІЗО Дегерменджі.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із організацією «Хізб ут-Тахрір».