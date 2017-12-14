Влада Пакистану наказала зупинити роботу 10 організацій, фінансованих з-за кордону – правозахисники

Влада Пакистану наказала зупинити роботу щонайменше 10 міжнародних благодійних організацій, яким відмовили у перереєстрації відповідно до більш жорстких нових правил для організацій, що фінансуються з-за кордону.

У «Пакистанському гуманітарному форумі», який представляє 63 міжнародних групи допомоги 13 грудня заявили, що щонайменше 10 організацій отримали «листи з відмовами» від Міністерства внутрішніх справ після запровадження нових правил.

Серед груп, які, ймовірно, покинуть Пакистан, є благодійна організація, заснованою мільярдером і філантропом Джорджем Соросом.

«Ми є однією з більш ніж 20 організацій, реєстрація яких відхилена», – сказав представник Фонду «Відкрите суспільство» Джонатан Бірчхолл.

Міжнародна благодійна організація ActionAid, яка здебільшого бореться за права жінок також заявила, що її змушують покинути Пакистан.

Ще одна велика благодійна організація «Лікарі без кордонів» 9 листопада заявила, що їй наказали закрити свою останню установу в племінному регіоні, охопленому насильством, вздовж афганського кордону.

Поки офіційних коментарів від влади Пакистану немає.

Пакистанська влада зробила жорсткішими правила реєстрації для фінансованих з-за кордону організацій головним чином через те, що в останні роки офіційний Ісламабад заявляв про підозри на адресу окремих міжнародних благодійних організацій у їхніх зв’язках з іноземними службами безпеки.