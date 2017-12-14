Україна є у числі країн з високою смертністю від розриву мін – звіт

Міжнародний рух за заборону протипіхотних мін у звіті від 14 грудня заявив, що Україна входить до числа країн з «високими втратами» від розриву мін.

«Через два десятиліття після укладення договору про заборону на використання протипіхотних наземних мін, нове використання зброї державами фіксується вкрай рідко. Країни продовжують свої зусилля, щоб зупинити трагедії від наземних мін до 2025 року. Однак, згідно з моніторингом, збройні конфлікти в Афганістані, Лівії, Україні і Ємені другий рік поспіль сприяють високим втратам, викликаних мінами, зокрема саморобними пристроями, які запускаються як міни, та іншими вибухонебезпечними рештками війни», – йдеться у звіті організації.

В організації вказують, що з жовтня 2016-го до жовтня 2017 року було зафіксовано використання в Україні протипіхотних мін, однак влада не використовувала їх у порушення своїх міжнародних зобов’язань.

«Міжнародний рух за заборону протипіхотних мін не отримав інформації про те, що українські урядові сили використовували протипіхотні міни в порушення Договору про заборону застосування мін в 2016-2017 роках. З 2014 року уряд України заявив, що не використовував протипіхотні міни в конфлікті і звинуватив підтримувані Росією сили у застосуванні наземних мін», – йдеться у звіті.

У документі вказується про «значні докази» в різних місцях «наявності протипіхотних мін радянського походження з маркуванням виробництва 1980-х років, а також протипіхотних мін з маркуванням виробництва 2000-х років із зазначенням російського походження».

Міжнародний рух за заборону протипіхотних мін вказує, що українські військові гинули впродовж року від розриву протипіхотних мін, не вказуючи точної кількості.

Згідно з повідомленням, загалом через протипіхотні міни протягом року у світі загинули щонайменше 2089 людей, понад 6,5 тисяч були поранені. Водночас 42 відсотки цивільних жертв – неповнолітні.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.