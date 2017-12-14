За місяць у М’янмі були вбиті майже 7 тисяч мусульман-рохінджа – «Лікарі без кордонів»

За даними міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» протягом першого місяця після виникнення насильства у М’янмі в серпні цього року було вбито щонайменше 6700 мусульман-рохінджа.

Приблизно 9 тисяч померли в Бірмі, також відомі як М'янма, з 25 серпня по 24 вересня.

«За найбільш консервативними оцінками, щонайменше 6700 таких смертей були спричинені насильством, зокрема не менш ніж 730 загиблих – діти віком до п’яти років», – повідомили в організації.

На підставі даних опитування біженців у Бангладеш, кількість загиблих значно перевищує офіційну цифру від силовиків М’янми про приблизно 400, які у більшості, за даними влади, були бойовиками.

69 відсотків смертей, пов’язаних із насильством, спричинені стріляниною, вказали «Лікарі без кордонів», і додали, що наразі до Бангладеш утекли понад 626 тисяч мусульман-рохінджа.

Представники мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми 25 серпня, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази й поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.