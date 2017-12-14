У Греції — загальний страйк проти заходів економії

У Греції почався загальний добовий страйк — працівники приватних і державних компаній відмовилися вийти на роботу через невдоволення посиленими економічними заходами задля отримання фінансової допомоги від міжнародних кредиторів.

За данными поліції, близько 16 тисяч людей мітингували в Афінах, близько 4,5 тисячі — у Салоніках.

Через страйк в Афінах обмежений рух громадського транспорту: скасовані і відкладені внутрішні повітряні і морські рейси. Більшість навчальних закладів і громадських установ закриті, лікарні надають лише екстрену допомогу.

Організатори страйку в другій половині дня проведуть масовий мітинг біля будівлі парламенту, де триває обговорення проекту державного бюджету на 2018 рік, повідомляє агенція Reuters. Голосування з приводу проекту заплановане на наступний тиждень.

Раніше цього місяця Єврогрупа схвалила угоду Греції з кредиторами за третім звітом про реформи, які Греції необхідно провести для отримання траншу в 8,5 мільярда євро. У липні МВФ виділив Греції 1,8 мільярда доларів у рамках програми економічної допомоги.

Країни єврозони прийняли програму фінансової допомоги Греції обсягом до 80 мільярдів євро в серпні 2015 року на умовах введення нових жорстких заходів зі скорочення пенсій, зниження соціальних виплат і приватизації держвласності.

Ще в 2015 році греки висловилися проти угоди з кредиторами на референдумі. Але жорстка позиція кредиторів на чолі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель змусила грецький парламент прийняти угоду.