Суд взяв до розгляду позову про скасування реєстрації Державного бюро розслідувань

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо скасування рішення про реєстрацію Державного бюро розслідувань в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як повідомляє прес-служба суду, позивач також просить суд скасувати рішення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про призначення першого заступника та заступника директора ДБР.

У суді не уточнюють, хто є позивачем.

Попереднє судове засідання призначили на 22 січня 2018 року.

Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка забирає в Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Лише цього року, 16 листопада 2017 року, Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР. Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування у зв’язку з початком діяльності Державного бюро розслідувань.