Росія: прокуратура заборонила акцію опозиції «День вільних виборів»

Прокуратура столиці Росії Москви заборонила опозиції проводити акцію «День вільних виборів». Відповідне застереження відомство направило організатору заходу, опозиціонеру і голові Красносельського району Москви Іллі Яшину.

«Встановлено, що голова муніципального округу Красносельський І. Яшин поширює відомості про організацію 24 грудня на території скверу Лермонтовської площі в Москві фактично несанкціонованого мітингу під виглядом районного свята. Оскільки зазначений захід не узгоджений органами виконавчої влади Москви, Міщанський міжрайонний прокурор застеріг главу муніципального округу Красносельський І. Яшина про неприпустимість порушення чинного законодавства і попередив про встановлену законом відповідальність», — йдеться в повідомленні прокуратури.

Акція «День вільних виборів» запланована на 24 грудня у форматі «святкового заходу». Такий формат, згідно із законодавством, не вимагає дозволу мерії. Незважаючи на це, влада Москви зажадала від прокуратури визнати акцію незаконною. Яшин у відповідь вимагав визнати незаконними дії самих чиновників.

24 грудня — річниця одного з найбільших протестних мітингів у сучасній історії Росії. У 2011 році в цей день на вулиці Москви з вимогою чесних виборів вийшли понад 100 тисяч людей. До участі в новій акції 24 грудня раніше закликав опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив про необхідність вимагати від влади допуску всіх кандидатів на президентські вибори 2018 року.

Саме після закликів Навального московські чиновники заявили про незаконність «Дня вільних виборів», а мерія звернулася зі скаргою на Яшина в прокуратуру.