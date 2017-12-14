Суд скасував зобов’язання Розенблата не виїжджати за межі Києва і Житомира

Солом’янський районний суд Києва скасував зобов’язання народного депутата Борислава Розенблата не виїжджати за межі Києва і Житомира.

При цьому суд продовжив зобов’язання Розенблата носити електронний браслет до 11 лютого 2018 року.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У жовтні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.