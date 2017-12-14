Прокуратура: суд підтвердив недійсність договору, що завдав 9 мільйонів гривень збитків «Чорноморнафтогазу»

Київський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення, яким визнано недійсним договір, що завдав 9 мільйонів гривень збитків компанії «Чорноморнафтогаз». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму, яка працює при Генпрокуратурі.

За даними слідства, «Чорноморнафтогаз» у березні 2014 року уклав договір про спільну діяльність з обслуговування Стрілкового та Архангельського родовищ з компанією, договір передбачав обов’язок цієї компанії щодо безоплатної технічної експлуатації родовищ.

«Однак у подальшому зазначеним суб’єктом господарювання, з метою заволодіння коштами стратегічного для держави підприємства, укладено з самим собою, як оператором спільної діяльності, додатковий договір щодо виконання цих же дій уже на платній основі», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ці дії профінансовано за рахунок «Чорноморнафтогазу» на суму понад 9 мільйонів гривень.

Прокуратура Автономної республіки Крим розслідує факти захоплення підконтрольною Росії владою Криму низки українських суден, об’єктів підприємства «Чорноморнафтогаз».

Російська сторона не вважає майно, яке захопила з моменту анексії Криму, таким, що їй не належить.

Росія в лютому 2014 року окупувала український Крим і відтак заявила про вступ півострова до неї; світова спільнота засудила й відкинула цей крок, Генеральна асамблея ООН двома резолюціями підтвердила український статус Криму й відкинула претензії Росії, а також визнала її державою-окупантом. У Москві твердять про нібито законність захоплення Криму, всупереч міжнародному праву.