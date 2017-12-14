До суду в «справі Балуха» на допит не з’явилися співробітники кримської ФСБ

На засідання підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду Криму у справі українського активіста Володимира Балуха 14 грудня не з'явився начальник російського управління ФСБ у Криму Віктор Палагін, а також оперативні співробітники спецслужби Денис Забара й Олексій Леонов.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, суд відхилив клопотання про їхній допиті через їхнє тривале відрядження. При цьому суд проігнорував вимоги захисту про подання підтверджувального документа – наказу про відрядження.

Під час засідання суд допитав двох понятих – Дмитра Березного й Сергія Гребенкина. Один із них не зміг прочитати протокол огляду, в якому стоїть його підпис. Також були виявлені суперечності з показами інших свідків.

При цьому обидва понятих підтвердили, що після обшуку в будинку Балуха силовики не зацікавилися гаражем і сараями, а одразу вирушили на горище, де незабаром співробітник поліції виявив боєприпаси.

Третій свідок Коновалов заявив, що на горище, де виявили боєприпаси, піднімався тільки один свідок, що суперечить показам свідків, допитаних перед цим.

Раніше адвокат Ольга Дінзе заявила ще одне клопотання про повторний виклик співробітників ФСБ до суду для допиту. Сам Балух заявив, що подібна поведінка оперативників демонструє неповагу до суду і свідчить про фабрикацію справи.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки й сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балух скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід Володимиру Балух на домашній арешт протягом двох місяців.

6 грудня Кримська правозахисна група повідомила, що українському активісту Володимиру Балуху висунули нове звинувачення. Цього разу російські силовики в Криму закидають українцеві «дезорганізацію роботи виправних установ»: під час ранкового огляду в камері Володимир Балух нібито вдарив співробітника СІЗО.

Захист Балуха та правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.