НБУ: апеляційний суд не задовольнив позов екс-власника банку «Михайлівський»

Апеляційний суд Києва 13 грудня скасував рішення суду першої інстанції і схвалив нове рішення по суті позовних вимог, яким відмовив колишньому власнику банку «Михайлівський» Віктору Поліщуку в задоволенні його позову до Нацбанку про захист ділової репутації.

Як повідомляє прес-служба НБУ, позивач вимагав визнати недостовірними і такими, що порушують його ділову репутацію, відомості про продаж банку «Михайлівський» та погодження такого продажу.

11 липня суд зобов’язав НБУ спростувати неправдиву інформацію про Поліщука, проте Нацбанк оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

НБУ відніс банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних 23 травня 2016 року, а 12 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.Рішення про виведення банку з ринку НБУ схвалив в зв’язку з великою кількістю операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.