Лідери ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії – журналіст

Лідери країн Європейського cоюзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода у twitter.

«Лідери ЄС дали зелене світло на продовження економічних санкцій ЄС проти Росії ще на 6 місяців. Офіційне продовження на наступному тижні», – написав він.

Санкції щодо Росії були введені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнали більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.