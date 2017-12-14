Прокуратура: в Одесі суд звільнив фігуранта «справи 2 травня» росіянина Мефьодова задля обміну

Суд в Одесі скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо росіянина Євгена Мефьодова, фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і застосував «заходи охорони з метою подальшого обміну на українських військовополонених та інших осіб, що незаконно утримуються на території злочинних формувань».

«Прокуратура Одеської області спільно з УСБУ та органами Національної поліції тримає це питання на контролі і вживає заходів, щоб якомога більше наших полонених могли повернутися додому», - додали у прокуратурі.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах в Мінську порушили питання обміну, очікується, що до кінця року відбудеться обмін заручниками.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова, якого 18 вересня суд у Чорноморську Одеської області виправдав у «справі 2 травня», того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частиною 2 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У вересні суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд оголосив вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.