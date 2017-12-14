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15 Грудень 2017, Київ 00:14
Новини | Події

Порошенко ввів Аду Роговцеву до складу Наглядової ради Українського культурного фонду

Ада Роговцева

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів Аду Роговцеву і Олександра Богуцького до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента України.

«Визначити для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду Богуцького Олександра Андрійовича – директора – президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ІСТУ) (за згодою) та Роговцеву Аду Миколаївну – народну артистку України, Героя України (за згодою)», – йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У 2017 році набув чинності закон України «Про Український культурний фонд». Серед завдань фонду –
підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва. Органом управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду.

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